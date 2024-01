Greiz. Von Marstall-Center über Eisbahn bis Schwimmhalle: Wo der Bürgermeister von Greiz die Prioritäten setzt.

Alexander Schulze (parteilos) sieht „sein“ Greiz generell auf gutem Weg. Vieles, was er im Wahlkampf versprochen habe, sei angegangen worden. Gerade die Thematik der sogenannten Schrott-Immobilien habe man mit Verve angepackt. Noch sei man aber nicht am Ende, bekennt er, mit Blick aus dem Besprechungsraum im Marstall auf ein ruinöses Haus in der Marktstraße, Ecke Marstallstraße. Im Mai, wenn auch die Greizer wieder ihr Stadtoberhaupt wählen, wird er wieder auf dem Stimmzettel stehen. Und wenn man den Worten von Linken-Fraktionschef Holger Steiniger glauben darf, dann auch mit Unterstützung von dessen Partei.