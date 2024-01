Zeulenroda-Triebes. Heidi Henze über Bauernproteste, Winterfreuden und Wetteraussichten in der kommenden Woche

Ich habe in einer großen Suchmaschine die Wörter Winter und Schnee eingegeben, angezeigt hat sie mir Schneeflocke, Handschuh, Pudelmütze, Punsch, Muff, Plätzchen und mehr. Mir ist als erstes „Schnee von gestern“ eingefallen und die vielen Diskussionen, die es zu den Bauernprotesten gibt. Wo die Landwirte sich von Kälte nicht abhalten ließen, auf die Straße zu gehen. Sie bekommen hierzu auf dem Lande überwiegend ein positives Echo. Schließlich ist es den großen und kleinen Leuten recht wohlbekannt, wem wir die Produktion von Milch, Butter und Fleisch zu verdanken haben. Doch nicht nur dieses Thema liegt den Erwachsenen auf dem Herzen. Das Ohr der Politiker an der Masse zu haben, wäre wichtig und den Satz: „Endlich steht einer auf“ bekam ich gleich mehrmals zu hören. Schließlich haben gerade die älteren unter ihnen Erfahrung im Aufstehen, im „Sich regen“. Es ist keineswegs „Schnee von gestern“. Sondern tagesaktuell. Winterfreude hingegen haben die Jüngeren unter uns. Die Dorfteiche in den Ortschaften erfreuen sich größter Beliebtheit wie in Pöllwitz, wo sich Jung und Alt auf der Eisfläche tummeln. Die wäre vorab von jungen Leuten aus dem Ort auf ihre Haltbarkeit geprüft worden, erzählte mir eine Dame aus Pöllwitz. Und am Samstag ab 16 Uhr laden die Römer zu einer zünftigen Rodelpartie auf dem Rodelberg an der Rötlein-Schule ein. Nun fehlen nur noch die Schneemänner, ganz nach dem Vorbild des Tages des Schneemannes in dieser Woche, dann sind alle meine Kindheitserinnerungen zwar Schnee von gestern, aber trotzdem top aktuell. In diesem Sinne wünsche ich allen ein schönes Winterwochenende. Genießen Sie die verschneite Winterlandschaft. In der kommenden Woche soll es zehn Grad warm werden und dann ist alles Schnee von gestern.