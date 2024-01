Weida. Die Stadt will sich im Jahr des 30. Kuchenmarktes präsentieren und freut sich auf viele Mitwirkende. Das müssen Interessierte wissen:

Das Team der Fernsehsendung „Mach dich ran“ macht in der Osterburgstadt Weida Station. In der Stadt soll das Spiel für die Sendung des Mitteldeutschen Rundfunks aufgezeichnet werden. Weidaer Vereine und insbesondere die Weidschen Kuchenfrauen werden die Aufzeichnung mit begleiten. Die Stadt will sich im Jahr des 30. Weidschen Kuchenmarktes als liebenswerte Stadt im Thüringer Vogtland präsentieren, die Ihrem Beinamen „Kuchenweide“ alle Ehre macht, teilt die Stadtverwaltung mit.