Obergrochlitz. In Obergrochlitz wurde das Winterwetter zu einer zünftigen Gaudi genutzt. Warum dabei alle Generationen ihren Spaß hatten.

So viele Kinder und Erwachsene hatten die Organisatoren der Freiwilligen Feuerwehr des Greizer Ortsteiles Obergrochlitz noch nie zur Wintergaudi begrüßen können. Auf dem von Scheinwerferlicht erhellten großen Rodelhang am Carolinenfeld kamen jede Menge große und kleine Besucher am Freitagabend, um das Winterwetter ausgiebig für Bewegung und Rodelvergnügen zu nutzen.