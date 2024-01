Triebes. Fördervereine von Triebeser Kindergärten und Grundschule erhalten die Einnahmen der beteiligten Vereine des Triebeser Weihnachtsmarktes

Über je 688 Euro haben sich die Mitglieder der Fördervereine der Triebeser Kindergärten Haus Kinderglück, Kleine Strolche und der Förderverein der Grundschule Triebes am Mittwochabend gefreut. Zur Ortsteilratssitzung wurden die Spenden des Triebeser Weihnachtszaubers am Schützenhaus am 3. Advent ausgereicht.