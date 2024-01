Hohndorf. Beim Hohndorfer SV, einem Fußballverein der Stadt Greiz, frönte man am Samstag dem „hochprozentigen“ Wintervergnügen.

Zu einer zünftigen Après-Ski-Party hatte der Hohndorfer SV am Samstag die Dorfbewohner und alle Fans des musikalischen Abschwingens eingeladen. Michael Strauß, Vorstandmitglied des Sportvereins, der erst am Veranstaltungstag aus dem Skiurlaub zurückgekommen war, erzählte, dass man straff auf die zehnte Auflage der Partynacht am Vereinsheim in Hohndorf gehe. „Wir wollen als kleiner Dorfverein auch im Winter die Leute anlocken“, so der Vereinsvorstand.

Kinderdisko und vieles mehr zur zünftigen Party im Landkreis Greiz

Dieses Jahr sei der Termin aber ein wenig ungünstig gewesen. Viele Vereinsfreunde aus Elsterberg konnten nicht kommen, weil zeitgleich die Proben für den Fasching in der Nachbarstadt liefen. Gestartet wurde mit einer rege genutzten Kinderdisko und im Anschluss hatten die Erwachsenen ihren Spaß, tanzten dick eingemummelt bei zehn Grad unter null zu Schlagerhits, die DJ Phillip von PW-Events auf die Plattenteller legte.

Die Kinder hatten derweil ihren Spaß mit den Schlitten im Schnee, während ihre Eltern an der Bar eine innerliche Erwärmung suchten. Handfeste Kulinarik gab es auch – traditionell servierte man den Besuchern eine Gyros-Suppe, die auf dem offenen Feuer im Kessel gekocht wurde.

Nächster Höhepunkt im Vereinsleben des Hohndorfer SV ist das Sommerfest im Juli dieses Jahres.