Greiz. Ein 21-Jähriger wollte sich am Sonntag nicht durch die Polizei kontrollieren lassen und flüchtete teilweise über ein Feld vor den Beamten. Den Grund für seinen Wunsch fand die Polizei schnell heraus.

Am frühen Sonntagmorgen wollten Polizeibeamte einen Audi A4 in Reudnitz kontrollieren. Dies gefiel dem 21 Jahre alten Fahrer allerdings nicht, so dass er Gas gab und Richtung Fraureuth flüchtete. Die Thüringer Beamten informierten vorsorglich die Kollegen in Sachsen. Am Abzweig zur Fraureuther Straße kam der Audi von der Fahrbahn ab.