Weida. Mehr Mitarbeiter, neue Bereiche und Angebote, moderne Technik: Der neue Rewe-Markt in Weida steht kurz vor der Eröffnung. Derzeit werden Regale gefüllt.

In einigen Regalen und Auslagen herrscht noch große Leere. Doch hat die nichts mit Nachschubproblemen oder Lieferschwierigkeiten zu tun, im Gegenteil. Seit voriger Woche füllen sich die Regale zusehends und auch an diesem Montag sind Dutzende Helfer damit beschäftigt, die Waren einzuräumen. Noch zehn Tage, dann muss alles an seinem Platz sein, dann sind die Regale auch mit den frischen Produkten gefüllt. Dann, am 1. Februar, kann Eileen Scholz endlich ihren neuen Rewe-Supermarkt an alter Stelle in Weida für ihre Kundschaft aufschließen.