Greiz/Zeulenroda-Triebes. Egal ob in Greiz oder in Zeulenroda-Triebes: Die fünfte Jahreszeit hat begonnen. Hier erfahren Sie, wo es überall närrisches Treiben gibt.

Die Narren im Landkreis Greiz starten in die fünfte Jahreszeit.

In vielen Orten werden Veranstaltungen organisiert.

Auch das Datum für den großen Rosenmontagsumzug in Greiz steht schon.

Die fünfte Jahreszeit hat nun auch offiziell begonnen und die Region ist wieder fest in der Hand der Narren. Viele Veranstaltungen stehen an. Hier haben wir Ihnen ein paar zusammengestellt.

Greiz

Die Greizer Faschingsgesellschaft feiert ihre 47. Saison unter dem Motto „GFG, Skandale, Sterne – seh’n wir in der BRAWO gerne“ – in Anspielung auf die bekannte Zeitschrift. Die Greizer steigen am 3. Februar mit ihrem Schürzenball in die Saison ein (ab 19.30 Uhr), einen Tag später steht der Kinderfasching an (ab 15 Uhr). Am 8. Februar heißt es beim Weiberfasching „Frauen an die Macht“ (ab 19.30 Uhr) und am 10. Februar wartet mit dem Faschingsball der Höhepunkt der Saison auf die Gäste (ab 19.30 Uhr). Bei letzterem will auch die Band Spur 13 auftreten. Alle Veranstaltungen finden in der Kurt-Rödel-Halle in Greiz statt.

Beim Obergrochlitzer Karnevalsverein startet der Fasching am 3. Februar (ab 15 Uhr) mit „Kaffee und Karneval“ in der Turnhalle im Ort, wo auch alle anderen Veranstaltungen organisiert werden. Die erste Festsitzung gibt es am 10. Februar (ab 20.11 Uhr), danach den Kinderfasching am 13. Februar (ab 15 Uhr) und die zweite Festsitzung am gleichen Tag (ab 20.11 Uhr).

Freuen können sich die Mitglieder der SG Kurtschau über viel Besuch, denn sowohl die zweite große Faschingsveranstaltung am 9. Februar als auch der Ü-30-Fasching am 10. Februar sind bereits ausverkauft, wie auf der Vereins-Internetseite vermeldet wird. Karten gibt es noch für die erste große Faschingsparty am 3. Februar (Einlass ab 19 Uhr). Außerdem wird am 7. Februar (Einlass ab 16.30 Uhr) noch ein Kinderfasching in der Turnhalle in Kurtschau organisiert.

Der große Rosenmontagsumzug in Greiz ist für den 12. Februar geplant. Ab 13 Uhr startet der Umzug, der immer tausende Besucher anzieht, auf dem Von-Westernhagen-Platz und führt dann einmal über die bekannte Route durch die Stadt.

Hohenleuben

„Der Käpt´n und das Meer sind blau, es schifft sich ein der HCV“ heißt das Motto des Hohenleubener Carnevalsvereins in diesem Jahr. Am 27. Januar wird zur ersten Prunksitzung eingeladen (ab 19.11 Uhr), am 28. Januar zum Seniorenfasching (ab 15 Uhr). Der 2. Februar gehört mit der „Larv Päräid“ der Jugend (ab 21 Uhr), wenige Restkarten gibt es noch für die zweite Prunksitzung am 3. Februar (ab 19.11 Uhr). Der Kinderfasching wird am 4. Februar organisiert (ab 14.30 Uhr), die dritte und vierte Prunksitzung finden am 9. und 10. Februar statt (jeweils ab 19.11 Uhr). Zum Schluss gibt es am 12. Februar noch den Rosenmontagsknüller (ab 19.30 Uhr). Alles findet im Reußischen Hof in Hohenleuben statt.

Zeulenroda

Die erste Veranstaltung des Zeulenrodaer Carnevalsvereins ist die Konfettiparty am 3. Februar (ab 14 Uhr), Senioren können am 4. Februar feiern (ab 13 Uhr), der Weiberfasching steht am 8. Februar an (ab 19 Uhr), der Jugendfasching einen Tag später (ab 20 Uhr). Der Höhenpunkt soll der Faschingssamstag am 10. Februar werden (ab 19 Uhr), für den, wie für die anderen Veranstaltungen, in das Event-Center in der Straße der DSF eingeladen wird.

Die Jungen und Mädchen vom Kinderballett in Hohenleuben bei eine ihrer Proben kurz vor den großen Auftritten © HCV | Christian Roßram

Pahren

Bereits in die 52. Saison startet der Pahrener Karnevalsclub unter dem Motto „Im Filmmarathon voller Pracht – der PKC bringt Hollywood in die Faschingsnacht“. Veranstaltungsort ist immer das Vereinshaus in Pahren. Der House-/Jugendfasching am 27. Januar ist laut Facebookseite des Vereins bereits ausverkauft, genauso wie der Fasching für Jung und Alt am 3. Februar. Der Kinderfasching wird für den 4. Februar organisiert, der Weiberfasching am 9. Februar (ab 19.30 Uhr). Einen zweiten Fasching für Jung und Alt gibt es am 10. Februar (ab 19.30 Uhr) und zu guter Letzt will man am 13. Februar noch den „Legendären Faschingsdienstag“ feiern (ab 19.30 Uhr).

Wöhlsdorf

In ihrer neuen Veranstaltungsstätte – dem Gasthaus Taubenschlag in Staitz – begrüßen die Mitglieder des Wöhlsdorfer Faschingsvereins das erste Mal am 3. Februar beim Kinderfasching die Gäste (ab 14 Uhr). Die erste große Faschingsveranstaltung findet am selben Tag statt (ab 20 Uhr). Zum Rentnerfasching wird am 10. Februar (ab 14 Uhr) eingeladen, wiederum am Abend desselben Tages gibt es dann die zweite große Faschingsveranstaltung (ab 20 Uhr).

Berga

„Der BCV lässt es knallen, bei Pulverschnee und Eiskristallen“ heißt das Motto in diesem Jahr beim Bergaer Carnevals Verein. Die fünfte Jahreszeit in der Elsterstadt startet mit dem Seniorenfasching am 27. Januar (ab 16 Uhr) und dem Kinderfasching am 28. Januar (ab 15 Uhr). Zu ersten Prunksitzung im Klubhaus Berga wird am 3. Februar (ab 20.11 Uhr) eingeladen, zur zweiten am 10. Februar (ab 20.11 Uhr). Zum Schluss wird am 12. Februar (ab 20.11 Uhr) noch ein Rosenmontagsball organisiert.

Teichwolframsdorf

„Nu geht‘s los“ heißt der Schlachtruf des Teichwolframsdorfer Carnevalsclub, der das erste Mal 2024 am 3. Februar beim Fasching „Um de Fufzsch“ erklingen soll (ab 14 Uhr, ab 15.30 Uhr Programm). Am 10. Februar steht die große Galaveranstaltung an (ab 19.30 Uhr) bis die Saison mit dem Kinderfasching am 13. Februar (ab 14 Uhr) auch schon wieder zu Ende geht. Alle Veranstaltungen finden im Kulturhaus „Zum grünen Tal“ in Teichwolframsdorf statt.