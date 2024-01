Hohenleuben. Das Land Thüringen zieht sich aus der Verantwortung und entledigt sich mit Gaben der Gewissensbisse. Was aber machen die Hohenleubener?

Alljährlich gewährt das Land Thüringen einen Zuschuss pro betreutes Kind im Kindergarten. So auch in Hohenleuben. Hohenleuben hat im Jahr 2022 rund 136.000 Euro bekommen, 2023 waren es 142.100 Euro. Angepasst wird dieser Zuschuss an den betreuten Kindern. Kleine Kindergärten bekommen weniger, als die großen mit über 100 zu betreuenden Mädchen und Jungen. Doch die Anforderungen an pädagogischen Zielen, an Personal und selbst bei den Betriebskosten sind ebenso gleich und manchmal im Vergleich sogar höher. Irgendwie kann ich mich des Eindruckes nicht verwehren, dass dies eine Milchmädchenrechnung ist. Oder, aber es müsste eine reiche Kommune dahinter stehen. Eine reiche Kommune, die über ausreichend finanzielle Mittel verfügt zu finden, ist heutzutage wohl ähnlich der Suche nach einem Haar in der Suppe. Und immer wieder muss gespart werden und dass dies, wie im vorliegenden Fall auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden muss, ist umso trauriger. Nicht die Verantwortlichen auf Landesebene müssen sich mit den Gewissensbissen plagen, sondern die vor Ort. Dieses Mal hat Hohenleuben die Öffnungszeiten reduziert und was wird im kommenden Jahr und den darauffolgenden Jahren?