Greiz/Reichenbach. Beim fünften Sinfoniekonzert steht unter anderem der bekannte Komponist auf dem Programm, der unweit der Park- und Schlossstadt geboren wurde.

Am Mittwoch und Freitag, 24. und 26. Januar, widmet sich die Vogtland Philharmonie im Neuberinhaus Reichenbach beziehungsweise der Vogtlandhalle Greiz in ihrem fünften Sinfoniekonzert zunächst zwei Zwickauer Komponisten.

Ab jeweils 19.30 Uhr interpretiert die Pianistin Shiran Wang das berühmte Klavierkonzert von Robert Schumann, welches zu Recht zu den Meilensteinen der Musikgeschichte zählt. Jürgen Golles „Variationen über ein Thema von Robert Schumann“ nehmen wiederum Bezug auf den großen Komponisten seiner Heimatstadt.

Nach der Pause präsentiert das Orchester unter Leitung von Nicolay Lalov die schicksalhafte Sinfonie Nr. 4 f-Moll von Peter Iljitsch Tschaikowsky, die in Tönen dessen schwere Lebenskrise abbildet, aber dennoch mit einem furiosen Finale endet.

Bereits 18.45 Uhr gibt Michael Pauser in der Einführung nähere Einblicke zum Konzert.

Karten gibt es für Reichenbach in der Kulturinfo am Markt (Telefonnummer 03765/32 59 240) und für Greiz direkt in der Vogtlandhalle (Telefonnummer 03661/6 28 80), der Tourist-Info (Telefonnummer 03661/6 89 815) sowie an den Abendkassen.