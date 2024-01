Auma. In Auma können sich potenzielle Regelschüler und deren Eltern am Samstag einmal zum „Tag der offenen Tür“ informieren und Gutes tun.

Wenn am Samstag, dem 27. Januar, die Regelschule Auma ihren „Tag der offenen Tür“ durchführt, dann wird durch den Schülerrat gleichzeitig auch Gutes getan: Wie Schulleiterin Agnes Hug berichtet, will das Gremium der Schülervertreter einen Flohmarkt organisieren und Waffeln für die hungrigen großen und kleinen Besucher backen. Das Schöne an dieser Aktion: Die Einnahmen gehen an das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz. „Es ist prima, wenn unsere Schüler solche Aktionen machen und damit ihre Empathie mit jungen Leuten zeigen, denen es nicht so gut geht, wie ihnen selbst“, sagte vor Jahresfrist Regelschullehrerin Franziska Tittel. Denn schon 2023 wurde für diese Einrichtung gesammelt – rund 400 Euro kamen damals zusammen.

Auch im vergangenen Jahr hatten die Schüler zugunsten des Kinderhospizes Mitteldeutschland Spenden gesammelt. © Ingo Eckardt | Ingo Eckardt

Mit der Ukulele wird der Infotag an der Regelschule im Landkreis Greiz gestartet

Am kommenden Samstag beginnt der nur zweistündige „Tag der offenen Tür“ um 10 Uhr mit einem kleinen Programm in der Aula. Musikalisch wird dieses gestaltet von der in der Region vermutlich einzigartigen Ukulele-AG, die von Schulleiterin Agnes Hug höchstselbst geleitet wird. Doch nicht sie, sondern der Schülersprecher Michel Voigt eröffnet den „Tag der offenen Tür“ und gibt Hinweise zu den Aktionen des Tages. So werden die kleinen Besucher mit „Laufzetteln“ ausgestattet, welche die Besucher durch die Fachkabinette leitet. Dort finden spezifische Aktionen statt: Physikalische Experimente, ein Musikrätsel oder Mikroskopieren im Biologie-Kabinett. „Wer den Laufzettel komplett abgestempelt abgibt, erhält am Ende eine kleine Anerkennung“, verspricht Schulleiterin Agnes Hug.

Schulförderverein versorgt die Besucher und stiftet mit der Erlös Gutes für die Schule

Auch der Schulförderverein ist im Schülercafé beim „Tag der offenen Tür“ dabei und sorgt für Verpflegung. Hier fließen die Erlöse in den Schulförderverein, der die Fritz-Kolbe-Regelschule in vielen Bereichen unterstützt. Demnächst geht es übrigens hoch her im hochbetagten Schulgebäude. In den Ferien wird die Grundschule, die für die Zeit der Sanierung hier ein Domizil gefunden hatte, wieder ins nun fertige Gebäude umziehen. „Und kurz darauf folgt hier eine Baustelle: Eine Fluchttreppe wird angebaut, dazu ist auch baulich einiges zu tun – sogenannte Bypässe entstehen“, erzählt Direktorin Hug.