Greiz/Zeulenroda-Triebes. Ein bekannter Bluesmusiker kommt nach Zickra und in Zeulenroda lädt man zur Tour auf der Wolga ein: die Nachrichten und Ankündigungen aus der Region um Greiz und Zeulenroda.

Blues auf dem Kulturhof Zickra, die Vorbereitung auf die Stadtratssitzung in Auma und ein Zeulenrodaer, den die Polizei mit 2,2 Promille erwischt: Das sind die Nachrichten und Veranstaltungsankündigungen für Greiz, Zeulenroda-Triebes und die Umgebung:

Jürgen Kerth kommt auf den Kulturhof Zickra

Den Musiker Jürgen Kerth braucht man in der Region wohl fast niemanden mehr vorzustellen. Seit 45 Jahren ist der Gitarrenvirtuose auf den Bühnen der Welt unterwegs und wurde zu DDR-Zeiten mehrfach zum „Nummer-Eins-Gitarristen“ Ostdeutschlands gewählt. Seit 20 Jahren tritt er auch in Amerika auf, wo er schon zahlreiche Konzerte gab. Sein Stil ist irgendwo der Schnittpunkt zwischen Santana, Johnny Winter, B.B. King, Hendrix angesiedelt, neben dem Blues gehört Kerths Musiker-Herz auch dem Swing, Soul, Reggae oder Funk. Am 17. Februar ist er wieder einmal auf dem Kulturhof in Zickra zu Gast und will den Gästen eine Auswahl aus seinen rund 100 Eigenkompositionen geben. Los geht es um 20 Uhr, der Eintritt kostet 18 Euro. Karten kann man unter der Telefonnummer 0171/522 37 91 oder der E-Mail-Adresse info@kulturhof-zickra.de vorbestellen.

Musik zum Ausklang der Weihnachtszeit

Ein besonderer musikalischer Höhepunkt steht am Sonntag, 28. Januar, in der Caselwitzer Kirche in Greiz an. Ab 16 Uhr feiert man das Ende der Weihnachtszeit noch einmal mit einem bunten Repertoire an weihnachtlichen Instrumentalstücken – vorgetragen vom Posaunenchor – und Liedsätzen des Kirchenchors. Das Thema lautet „Oh du fröhliche – Weihnachtsklänge aus drei Jahrhunderten“.

Wieder Trödelmarkt in Greiz

Zum nächsten Trödelmarkt am Papiermühlenweg Greiz laden die Veranstalter am Samstag, dem 27. Januar, in der Zeit von 8 bis 14 Uhr, ein. Ein rundes Dutzend Händler bietet in der Trödelhalle alles an, was die Herzen von Sammlern, Trödelfans, Raritätenjägern und allen, die gerne in Dingen aus Uromas Zeiten stöbern, höher schlagen lässt. Die Zufahrt ist ausgeschildert.

Mitglieder des Hauptausschusses in Auma-Weidatal treffen sich am Mittwoch

Am Mittwoch, findet eine öffentliche Beratung mit einem nicht-öffentlichen Teil des Hauptausschusses der Stadt Auma-Weidatal statt. Die Mitglieder treffen sich um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.

Multimediaschau im Zeulenrodaer Rathaus

Am 28. Januar, ab 16 Uhr, wollen Thomas W. Mücke und Frau Nina ihre neue Multimediashow „Die Wolga“ im Rathaussaal in Zeulenroda-Triebes präsentieren. Die Dias werden untermalt durch Musik, dargeboten vom Opernsänger und Bildjournalisten Thomas W. Mücke aus Berlin. Eintrittskarten gibt es im Touristinformationszentrum am Zeulenrodaer Meer, unter der Telefonnummer 036628/98 70 64 oder an der Abendkasse.

Mitglieder des Hegerings Weidatal treffen sich

Am Donnerstag, 25. Januar, findet in Pahren im Gasthaus Goldener Löwe ab 19 Uhr die nächste Versammlung des Hegerings Weidatal statt. Dazu sind alle Mitglieder sowie interessierten Jäger eingeladen.

Tag der offenen Tür am Schulzentrum in Elsterberg

Einen Tag der offenen Tür an den Trias-Schulen in Elsterberg wird für den Freitag, 26. Januar, zwischen 15 und 18 Uhr organisiert. Das Hauptprogramm startet 15.30 Uhr in der Aula, ab 16.15 Uhr gibt es Informationen zum Schulzentrum und danach noch einmal kleinere Aktionen.

Mit 2,2 Promille am Steuer durch Zeulenroda unterwegs

Mit 2,2 Promille im Blut erwischten Polizeibeamte einen 47-Jährigen in seinem VW am Montag, 22. Januar, gegen 16.15 Uhr in der Windmühlenstraße in Zeulenroda. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht und der Führerschein an Ort und Stelle beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Zaun in Zeulenroda von Unbekannten beschädigt

Den Zaun eines Einfamilienhauses in der Straße Alaunwerk in Zeulenroda beschädigten Unbekannte irgendwann zwischen Sonntag und Montag, 21./22. Januar. Sie rissen mehrere Zaunlatten von der hölzernen Grundstücksumfriedung, sodass der 89-jährige Hausbewohner die Polizei rief. Zeugen werden unter der Telefonnummer 03661/62 10 gesucht.

In Schrotthandel in Greiz eingebrochen – Polizei sucht Zeugen

Erst am Montag, 22. Januar, entdeckten Mitarbeiter eines Schrotthandels In den Auwiesen in Greiz, dass am Donnerstag zuvor, also dem 18. Januar, Einbrecher auf das Firmengelände eingedrungen waren. Sie stahlen mehr als 100 Kilogramm Kupferdraht, die Polizei spricht von einem „hohen Entwendungsschaden“. Zeugen, welche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen in der Tatnacht tätigen können, werden gebeten, sich bei der Greizer Polizei unter der Telefonnummer 03661/62 10 zu melden.