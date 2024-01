Greiz. Thomas Lange ist der neue Verantwortlich für die Jugendsozialarbeit in den Sozialräumen des Landkreises Greiz. Er will ein dichtes Netz knüpfen.

In der Netzwerkstelle Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in Greiz im „Haus der Begegnung“ am Kirchplatz hat es einen personellen Wechsel gegeben: Mit Jahresbeginn übernahm Thomas Lange die Stelle des Koordinators der Netzwerkarbeit. Er folgt damit auf Pamela Viertel, die eine neue Aufgabe in der Carolinenschule übernommen hat. In den vergangenen zwei Jahren hatte sie die Stelle der Netzwerk-Koordinatorin innegehabt.

Kennenlernen der Kollegen im Landkreis Greiz ist erste Aufgabe

Thomas Lange ist nicht nur neu in der Netzwerkarbeit, sondern auch neu in der Stadt und im Landkreis Greiz. Der gebürtige Plauener ist familiär verwurzelt im Vogtland und übernimmt nun die neue Arbeitsaufgabe. Aufgrund der räumlichen Ausdehnung des Landkreises und der notwendigen Gremienarbeit ist Thomas Lange in den kommenden Wochen viel unterwegs, um die haupt- und ehrenamtlichen Kollegen der Jugendeinrichtungen sowie der entsprechenden Arbeitskreise kennenzulernen. „Darauf liegt erst einmal mein Fokus. Nach entsprechender Einarbeitung und Strukturierung der Aufgaben in der Netzwerkarbeit werde ich mich auch der Internetseite der Netzwerkstelle widmen, die überarbeitet werden soll“, erzählt Thomas Lange in seinem Büro am Kirchplatz. Auch einen Quartalsnewsletter soll es wieder geben und die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt soll intensiviert werden.

Ein ganz handfestes Projekt, in das sich Thomas Lange dieses Jahr einbringen möchte, ist das Kinderfest des Landkreises, das dieses Jahr im Zeulenrodaer Raum stattfinden wird.

Ist die Seite aktualisiert und überarbeitet, sollen hier künftig Veranstaltungstermine im Bereich der Jugend- und Jugendsozialarbeit komprimiert zu finden sein. Unter der E-Mail netzwerkstelle@diakonie-greiz.de kann man entsprechende Termine bereits an Thomas Lange senden.

Zuletzt ist er übrigens im Saale-Orla-Kreis tätig gewesen. Seit über fünf Jahren ist er bereits in der Sozialbranche unterwegs und freut sich nun auf seine neue Arbeit in der Jugend- und Jugendsozialarbeit. Zuständig ist er dabei für die Vernetzung der Jugendsozialarbeiter im gesamten Landkreis Greiz. „Das sind ganz schöne Strecken – zwischen Ronneburg, Greiz und Bad Köstritz ist man ordentlich unterwegs“, lacht Lange, der das Ziel verfolgt, für die Kollegen in den drei Sozialräumen des Kreises ein guter Ansprechpartner zu sein.

Dabei können sich die Kollegen aus der Schulsozialarbeit ebenso an ihn wenden, die Mitarbeiter in Jugendclubs und Vereinen. „Da leider einige Stellen der Jugendarbeit in den Sozialräumen nicht besetzt sind, will ich auch bei Sportvereinen hinschauen, die ebenfalls viele Jugendliche betreuen. Und ich möchte gern Arbeitskreise in den Sozialräumen organisieren, in denen dringende Themen wie Prävention, Suchtarbeit und ähnliche professionell bearbeitet werden. Um das in allen Sozialräumen zu gewährleisten, muss das natürlich koordiniert werden. Es soll gemeinsame Veranstaltungsangebote, beispielsweise Weiterbildungen für die Kollegen geben“, hat sich Lange vorgenommen.