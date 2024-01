Werdau. Hits von „Love Me Do“ bis „Come Together“ spielte die Beatles-Tribute-Band und nahm das Publikum mit auf musikalische Zeitreise

„The Cavern Beatles“ haben das Publikum am Samstagabend in der Werdauer Stadthalle „Pleißental“ mit den Songs der „Fab Four“ in die wilden Zeiten der sechziger Jahre entführt. Die vier Musiker, die ebenso aus Liverpool kommen, wie die Originale, präsentierten die Hits mit authentischer Technik und Instrumenten, zum Beispiel mit der Paul McCartney-Kopie linkshändig am Höfner-Bass und einem fast echten Ringo Starr am Ludwig-Schlagzeug. Dabei kamen die vier Musiker dem Original akustisch ganz nah – mit ausgefeilter Spieltechnik und hervorragendem Satzgesang. So interpretierten sie die Hits in ihrem unverwechselbaren Sound.