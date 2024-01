Greiz. Weil die Lagerung in Papprahmen historische Bilder beschädigte, müssen die nun restauriert werden – mit Hilfe der Sparkasse, denn es wird teuer.

Ein wichtiges Förderprojekt des Greizer Sommerpalais könnte mithilfe der Sparkassenstiftung Gera-Greiz umgesetzt werden. Damit könnten rund 5.000 historische Grafiken, die derzeit in Gefahr sind, gerettet werden. Man nutzt dazu den Umweg über den Freundeskreis des Sommerpalais, der die zur Verfügung stehenden Mittel in die Restauration der Blätter stecken will.