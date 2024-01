Weida. Die Regelschule „Max Greil“ legt zum achten Mal ein besonderes Format auf. Manchem beschert es ein Wiedersehen.

Die Zehntklässler löcherten am Mittwoch zuerst die 18 Aussteller zur Berufsmesse in der Turnhalle der Regelschule „Max Greil“ . Für Lucille, Delia und Naomi waren es informative Gespräche, die sie beispielsweise am Stand des DRK Kreisverbandes Landkreis Greiz führten. Denn stolz berichteten die 16-Jährigen, dass sie wüssten, wohin sie ihr beruflicher Weg führt.