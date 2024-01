Greiz. In Zeulenroda gibt es eine Museumsführung mit Pfiff und in Greiz kann man das Obere Schloss erkunden: die Nachrichten und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda und der Umgebung

Dia-Vortrag, Kabarett und ein 72-Jähriger der sich beim Sturz mit dem Rad verletzt: Das sind die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Umgebung.

Mit Fotos eine Reise durch Zypern machen – Dia-Vortrag in Greiz

Annett und Michael Rischer laden alle Interessierten mit einem Dia-Vortrag zu einer Fotoreise nach und durch Zypern ein. Er findet am Sonntag, 28. Januar, ab 16 Uhr in der Vogtlandhalle statt. „Seit tausenden von Jahren ist die Insel Zypern Drehscheibe und Kreuzung der Kulturen“, schreiben sie dazu. Gäste können die einzigartige Mischung aus Gebirge, Strand, Kultur und Geschichte entdecken. „Die Griechen, Römer, Osmanen und Venezianer hinterließen ein faszinierendes Erbe. Ob Limassol, Paphos, Nikosia oder Larnaca – hier spürt man den Hauch der Vergangenheit. Im Trodosgebirge lockt das Kloster Kykkos oder Wanderwege. Die letzte geteilte Hauptstadt der Welt, Nikosia, und einer der größten Lost Places weltweit, Varosha, faszinieren“, laden die Organisatoren ein. Auf die Besucher warten bizarre Strände, Höhlen, stolze Burgen und Klöster. Tickets gibt es in der Vogtlandhalle Greiz (E-Mail: info@vogtlandhalle.de, Telefonnummer: 03661/62 8 80 ) oder in der Tourist-Information Greiz (E-Mail: tourismus@greiz.de, Telefonnumer: 03661/703 293).

Kabarett Fettnäppchen kommt nach Bernsgrün

Das Geraer Kabarett „Fettnäppchen“ präsentiert am Freitag, 26. Januar, ab 19.30 Uhr im Saal des Bürgerhauses „Zum Roß“ in Bernsgrün das Stück „Eine Frau, die schweigt – unterbricht Mann nicht“ mit Eva-Maria Fastenau und Michael Seeboth. Sie haben es mal wieder auf die Zwerchfelle friedliebender Bürger abgesehen. Karten gibt es in der Tankstelle Pausa und bei Familie Scharf in Bernsgrün.

Das Obere Schloss in Greiz entdecken

Das Obere Schloss in Greiz, der ehemalige reußische Herrschaftssitz und das heutige Wahrzeichen der Stadt Greiz, bringt eine über 800-jährige, wechselvolle Geschichte mit sich. Spektakuläre Baufunde eines romanischen Backsteinbaus schenken dem Bauwerk eine überregionale Bedeutung. Als mittelalterliche Wehranlage und sogar eigener angeschlossener Kapelle war das Obere Schloss bedeutsam. Welche Besonderheiten zum Schloss und dem Gelände gehören, können Interessierte bei einer Führung der Tourist-Information Greiz erfahren und eine Zeitreise ins Mittelalter machen. Der Rundgang führt über das Außengelände und gibt Einblick in sonst nicht zugängliche Räume und Baukörper. Ein besonderer Höhepunkt soll die Besteigung des Schlossturmes sein. Im Anschluss kann das Museum im Oberen Schloss mit Fürstensälen, Doppelkapelle und der Ausstellung „Vom Land der Vögte zum Fürstentum Reuß älterer Linie“ besucht werden.

Die Führung findet am Sonntag, 28. Januar, ab 14 Uhr statt und dauert rund anderthalb Stunden. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information im Unteren Schloss Greiz bis circa 15 Minuten vor der Führung. Teilnehmen kann man nur mit Ticket.

Im Museum Zeulenroda wird eingeladen zu einer Museumsführung und zum Kreativ werden

In den Winterferien hält das städtische Museum Zeulenroda ein Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bereit. „Museumsführung mit Pfiff“ heißt es am Mittwoch, dem 14. Februar, wenn Museumsleiter Christian Sobeck um 14.30 Uhr zu einer Führung durch die Dauerausstellung des altehrwürdigen Hauses in der Aumaischen Straße einlädt. Am Donnerstag, dem 15. Februar, von 10 bis 11.30 Uhr, bietet Museumspädagogin Susanne Bohn zunächst eine kurze Führung durch die Porzellansammlung des städtischen Museums an. Anschließend gibt sie einen Kurs zum kreativen Bemalen von Porzellantassen. Die fertigen Stücke können mit nach Hause genommen werden. Um Voranmeldung unter Tel. 036628/64135 oder www.museum@zeulenroda-triebes.de wird gebeten.

Weitere Nachrichten aus der Region

72-jähriger Radfahrer stürzt bei Weißendorf und muss ins Krankenhaus gebracht werden

Ein 72-jähriger Radfahrer, der am Dienstagvormittag, 23. Januar, gegen 10 Uhr vom Waikiki auf dem Radweg in Richtung Weißendorf fuhr, stürzte laut Polizeibericht auf dem vereisten Weg. Eine Autofahrerin bemerkte den verletzten Mann und informierte die Rettungsleitstelle. Ein Rettungswagen brachte ihn schließlich ins Krankenhaus. Die Greizer Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfall auf.

„Dinner for One – Wie alles begann“: In Reichenbach wird die Vorgeschichte zum Sketch erzählt

Das Neuberinhaus lädt gemeinsam mit dem Theater Altenburg-Gera am Freitag, 26. Januar, ab 19.30 Uhr zum Stück „Dinner for One – Wie alles begann“ und zu einer Attacke auf die Lachmuskeln ein. Dabei wird die Vorgeschichte zum berühmten TV-Sketch erzählt. In dem abendfüllenden Stück von Volker Heymann sucht Regisseur Schlenk kurz vor der Sketch-Premiere ein Schauspieler-Paar. Doch statt seiner Wunschbesetzung für die Rollen der Miss Sophie und des Butlers James kommen nur Elvira und Klaus zum Vorsprechen. Die beiden tingeln seit vielen Jahren als Duo über die Bühnen. Aber so kurz vor dem Premierentermin findet der Regisseur keine anderen Schauspieler – und gibt sein Bestes, mit diesem zänkischen Paar den Silvestersketch einzustudieren. Tickets für die „Dinner for One – Wie alles begann“ gibt es online unter neuberinhaus.de, in der Kulturinformation auf dem Markt in Reichenbach (dienstags bis donnerstags) sowie freitags im Neuberinhaus.

Talente entdecken beim Mädchen- und Jungstag

Am 25. April findet der diesjährige „Girls’ Day“ und der „Boys’ Day“ statt – also der Mädchen- und Jungstag. Gesucht werden dafür von der Agentur für Arbeit Unternehmen und Einrichtungen, die bereit sind, Schülerinnen und Schüler bei der Berufs- und Studienwahl zu unterstützen. „Mit ihrem Engagement erschließen sich beteiligte Firmen wertvolle Personalressourcen für die Zukunft und helfen mit, Rollenklischees abzubauen. Es ist wichtig, das Berufswahlspektrum der Jugendlichen zu erweitern, damit sie sich bei der Berufswahl an ihren Interessen und Fähigkeiten orientieren“, schreibt die Agentur.

Ziel der Aktionstage sei es, Mädchen und Jungen praktische Erfahrungen in Berufen und Studienfächern zu vermitteln, in denen Frauen oder Männer jeweils unterrepräsentiert sind. Der Girls’ Day bewirbt die sogenannten MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) und der Boys’ Day die Bereiche Erziehung, Gesundheit, Pflege und Soziales. Die Bewerbung der Angebote erfolgt über den zentralen Girls’ Day-Radar beziehungsweise Boys’ Day-Radar. „Einfach rechtzeitig registrieren, Angebot eintragen und dabei sein“, empfiehlt die Arbeitsagentur. Nähere Informationen gibt es bei Manuela Schrodt, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Arbeitsagentur Thüringen Ost, unter der Telefonnummer 0365/857 238.