Greiz. Netzwerk Demenz lädt Angehörige und Interessierte regelmäßig zu Themennachmittagen ein. Diesmal geht es um die Kostenfragen.

Wer pflegt, wer zahlt und was tut die Politik? Über diese und weitere Fragen referieren fachkompetent Ina Wasilkowski, Geschäftsführerin der Greizer Senioren- und Pflegeheim gGmbH (GSP) und die Leiterin des Pflegeheimes Haus Kolin, das ebenfalls zur GSP gehört, im Rahmen einer Veranstaltung des Netzwerkes Demenz. Dieses wurde gegründet, um Ansprechpartner für Angehörige von Menschen mit Demenz und am Thema Interessierte zu sein. Ein nächstes Informationstreffen des Netzwerkes findet am Dienstag, dem 30. Januar, von 16 bis 18 Uhr im Sitzungsraum 112 des Landratsamtes Greiz statt.

Mike Philipp, Chefarzt für Anästhesie und Intensivtherapie am Krankenhaus Greiz war zum letzten großen Infotag des Netzwerkes Demenz zu Gast und sprach über Patientenverfügungen. Dies fand großen Zuspruch. © Greiz | Conni Winkler

Mehr zum Thema Netzwerk Demenz in Greiz

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Deshalb wird um Anmeldung in den Demenzfachstellen Greiz, Kirchplatz 3 (Tel.: 03661/2617) oder in Zeulenroda-Triebes in der Ernst-Thälmann-Alle 3c (Tel.: 036628/919673) gebeten.

Weitere Termine des Netzwerkes Demenz im Landkreis Greiz zu verschiedenen Themen

Ein weiterer Termin ist im „Haus Kolin“ für den 13. März angesetzt. Dort wird die Betreuungsbehörde zum Thema Vorsorgemöglichkeiten Informationen an interessierte Menschen geben. Am 24. April stehen im Rahmen einer weiteren Veranstaltung im Landratsamt Tipps zur ambulanten Betreuung und der Tagespflege auf dem Programm, vorgestellt von Schwester Conny Simon vom mobilen Pflegeservice und Tagespflege Wildetaube und Romy Fröhlich.