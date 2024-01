Greiz. Heidi Henze staunt über die vielseitigen Möglichkeiten, modernes im uralten und doch so schönen Tischler-Handwerks einfließen zu lassen.

Der Duft des frischen Holzes zu atmen, das hat schon was. Ein Stück Holz zu bearbeiten, aus ihm ganz nach den eigenen Vorstellungen einen Gebrauchsgegenstand zu fertigen, ist wohl ein Traum vieler Menschen. Beim Aufbau eines Möbelstückes sagte mal ein Fachmann zu mir: „So ein Stück, gefertigt nach bewährtem, alten Muster, ausgelegt auf Langlebigkeit, findet man heute in der kurzweiligen Zeit kaum noch“. Er überzeugte mich davon, ein Möbelstück zu ehren und vor allem zu bewahren. Wie Recht er doch hat, merkte ich beim Begutachten der ausgestellten Meisterstücke im Berufsbildungszentrum in Zeulenroda-Triebes. Grundsolide Möbelstücke gab es hier zu entdecken, mit vielen kleinen liebevoll gefertigten Details. In einem Schreibtisch, den eine Tischler-Meisterin aus der Gemeinde Langenwetzendorf, genau aus Neuärgerniß, angefertigt hat, befindet sich ein Geheimfach. Das wiederum ist traditionell verarbeitet und ganz modern elektronisch mittels einer Karte zu öffnen. Ein eindeutiger Beweis für mich, dass Tradition sich mit Modernem durchaus verträgt. Ich jedenfalls fand es toll.