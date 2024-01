Weida. Pünktlich zur Saisoneröffnung soll das „Wahrzeichen“ des Freibades wieder an Ort und Stelle sein.

Es geht eine Brücke auf Reisen - und zwar so wie sie gekommen ist - mit einem großen Baukran übers Dach vom Schwimmmeisterraum. Die gelbe Brücke, das Wahrzeichen des Freibades Weida, wurde abgebaut. Sie wird gegenwärtig bei der STRAB Ingenieurholzbau GmbH in Hermsdorf generalüberholt. Dort erblickte sie 2002 das „Licht der Welt“. Immerhin 22 Jahre hat die Konstruktion aus Holzrahmen und Stahlstreben durchgehalten. Nun wird sie bis Anfang April verjüngt. „Die Holzverkleidung wird komplett demontiert, dann wird sie wieder nachgebaut. Dabei werden die Schwachstellen der Brücke so verändert, dass das Wasser nicht mehr bei den Stufen stehenbleibt, sondern besser an der Holzwange ablaufen kann“, erklärt dazu Sven Müller, Stadtverwaltung Weida. Beim Bau 2002 sei das wohl noch nicht Stand der Technik gewesen.