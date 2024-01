Greiz. Der Greizer Rosenmontagsumzug ist eine Institution. Er soll auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Hier gibt es die ersten Details.

Der Greizer Rosenmontagsumzug ist eine Institution, die im vergangenen Jahr ihr 25. Jubiläum feierte, vom „Fördervereins für kulturelle Brauchtumspflege“ organisiert wurde und tausende Gäste auf die Gehwege und Straßen lockte.

Nun hat der Verein die ersten Informationen für die diesjährige Auflage bekannt gegeben. Der Umzug soll sich wieder am 12. Februar ab 13 Uhr durch die gesamte Greizer Innenstadt schlängeln. Gestartet wird er wieder auf dem von-Westernhagen-Platz und führt danach die bekannte Strecke durch die Innenstadt, über den Markt, den Rathenauplatz, über die Schlossbrücke und die Friedensbrücke, vorbei am Moderatorenpunkt an der Sparkasse und zum Ausgangspunkt zurück. Dort wartet dann noch ein närrisches Programm der beiden Greizer Faschingsvereine, Greizer Faschingsgesellschaft und Obergrochlitzer Karnevalsverein auf die Gäste. Fehlen darf auch nicht die Prämierung des schönsten Wagens und der attraktivsten Fußgruppe, wie der Verein schreibt.

Ehrengast soll auch wieder zum Rosenmontagsumzug kommen

Auch einen prominenten Ehrengast soll es wieder geben, den man aber noch nicht verraten will. Für den will wieder Zugmarschall Michael Czerwenka von der gleichnamigen Czerwenka Finanz sorgen, wofür ihm die Organisatoren einen großen Dank aussprechen. Den möchte man auch auf die Sparkasse Gera-Greiz und die Stadt Greiz erweitern, die den Umzug Jahr für Jahr ermöglichten.

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass die Greizer Innenstadt am 12. Februar dann von 10 bis 17 Uhr für den Verkehr gesperrt sein wird. Bereits ab 6 Uhr ist der von-Westernhagen-Platz ebenfalls komplett gesperrt. Mit Schildern werde man bereits ab Freitag, 9. Februar, auf die Einschränkungen hinweisen. „Bitte vermeiden Sie auch das Parken auf der Umzugsroute“, rät der Förderverein.

Auch einen Fan-Schal gibt es wieder. Er kann ab dem 1. Februar bei der Firma Schlüsseltechnik/Gravuren Uta Schlange auf dem Greizer Markt gekauft werden.