Berga-Wünschendorf. Die erste Sitzung des Stadtrates Berga-Wünschendorf stellt wichtige Weichen für die Zukunft. Die neue Postleitzahl sorgt aber für Diskussionen.

Das Interesse der Einwohner war groß. Vor allem Wünschendorfer drängten sich am Donnerstagabend in das Klubhaus in Berga, sodass eilig Stühle herangeschafft wurden, die am Ende aber auch nicht für alle der geschätzt 100 Besucher reichten.