Greiz/ Zeulenroda-Triebes. Fasching in Kurtschau und ein Sprayer, der auf frischer Tat ertappt wird: die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region.

Die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Umgebung:

Gruppe von Jugendlichen randaliert in Greiz

Am Donnerstagabend, 25. Januar, gegen 18.45 Uhr wurde die Polizei Greiz nach eigener Mitteilung darüber informiert, dass auf dem von-Westernhagen-Platz in Greiz mehrere Jugendliche laut herumschreien und Glasflaschen zerschlagen würden. Zwar versuchten die Jugendlichen vor der Polizei durch die Tiefgarage zu fliehen, die Beamten konnten sie aber alle ergreifen. Insgesamt waren es 18 Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren. Alle betroffenen Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben und gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

SG Kurtschau in Greiz feiert Fasching

Der Fasching der SG Kurtschau in Greiz steht kurz bevor. Eingeladen wird ab Februar gleich zu vier Veranstaltungen: dem ersten Fasching am 3. Februar, dem Kinderfasching am 7. Februar, dem zweiten Fasching am 9. Februar und dem Ü-30-Fasching am 10. Februar. Für die letzte Veranstaltung sind die Karten bereits ausverkauft, für den Kinderfasching ist kein Vorverkauf vorgesehen. Für den ersten und zweiten Fasching können Karten jeweils von Montag bis Donnerstag von 19 bis 21 Uhr in der Turnhalle Kurtschau oder unter der Telefonnummer 0175/75 718 95 reserviert beziehungsweise erworben werden. Die Veranstaltungen finden alle in der Turnhalle Kurtschau statt.

Vortrag zu den Montagsdemonstranten in Greiz

Zu einem Vortrag, bei dem Hintergründe zu den Montagsdemonstrationen in Gera, Greiz und Zeulenroda und in anderen Städten und der Einfluss der rechten Gruppe „Freies Thüringen“ beleuchtet werden sollen, wird am Montag, 29. Januar, ab 18 Uhr in die Siebenhitze in Greiz eingeladen. Dabei will man auch auf die Verbindungen zur AfD, zu Reichsbürgern oder den Freien Sachsen eingehen.

Sprayer in Zeulenroda-Triebes auf frischer Tat ertappt

Am Donnerstag, 25. Januar, gegen 11.40 Uhr bemerkte laut Polizei ein 36-jähriger Mann in der Alleestraße in Zeulenroda-Triebes, wie gerade zwei junge Männer versuchten, eine Hauswand mit Farbe zu besprühen. Der Mann informierte sofort die Polizei Greiz und nahm die Verfolgung der beiden flüchtenden Männer auf. Infolge konnten sie durch die Polizei gestellt werden. Die 19-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und es wird ermittelt, ob ein Tatzusammenhang zwischen einer Vielzahl von Graffiti im Stadtgebiet Zeulenroda besteht.

E-Scooter in Zeulenroda hatte keinen Versicherungsschutz

Auch E-Scooter benötigen einen Versicherungsschutz, schreibt die Polizei. Den hatte der 33-jährige Mann aber nicht, der am Donnerstag, 25. Januar, gegen 8 Uhr durch die Beamten der Polizeiinspektion Greiz einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die Kontrolle wurde durchgeführt, als der Mann mit seinem E-Scooter auf dem Dr.-Rathenau-Platz in Greiz fuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser E-Scooter versicherungspflichtig war. Gegen den E-Scooter-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.