Triebes. Antje Schöne aus Triebes war Jahrzehnte im Vorstand der AW-Genossenschaft Triebes und blickt auf ein erfülltes Arbeitsleben

Antje Schöne wirkt völlig ruhig, sie ist entspannt und blickt erwartungsvoll in die Zukunft. Sie wird sich nicht komplett zurückziehen. Aus ihrer Tätigkeit in der Wohnungswirtschaft schon, doch als Triebeserin nicht. Ehrenamtliche Tätigkeit, der Sportverein und auch die gemeinsame Zeit mit ihrem Ehepartner, die Enkel und natürlich auch das Interesse am regionalen und Weltgeschehen möchte sie weiterhin pflegen. Gemeinsam mit ihrem Mann möchte sie reisen.