Greiz. Wo Gott oder irgendwer den Schalter versteckt hat, womit man mal eben die Welt und sich selbst retten kann und warum das Umlegen des Schalters schwierig ist.

„Muss nur noch kurz die Welt retten“, dröhnt es aus meinen Kopfhörern. Tim Benzko sang es. Kürzlich aber sangen es auch die Häftlinge der Justizvollzugsanstalt Hohenleuben bei der Probe zu ihrem Theaterstück „Adams Äpfel“. Ach, wenn das nur so einfach wäre, wie es aus dem Munde von Tim Benzko klingt. Nichts lieber täte ich, als das. Mal kurz die Welt retten und einfach entspannt miteinander leben. Egal was ist und vor allem, egal wie jeder ist und was jeder denkt. Gott hätte ruhig an diesen inneren Schalter denken können, als er uns konstruiert hat.

Klar, mal schnell ins Verderben rennen, ein paar Fehler machen und sich blöd benehmen, müsste schon drin sein. Einfach, damit man die Erfahrung auch mal gemacht hat, um zu wissen, wie es richtig sein muss. Aber dann, dann müsste man einfach mal den Schalter finden, umlegen. Zack. Frieden. Freude. Liebe.

Wäre langweilig? Glaube ich nicht. Herausforderungen gäbe es trotzdem genug. Aber jetzt, wo es der Welt und uns Menschen gefühlt so schlecht geht, da könnte doch Gott mal den Bauplan mit dem eingebauten Geheimschalter per Tagtraum herunterbeamen. Aber nein, dem steht der eigene Wille des Menschen im Weg. Wurde übrigens auch von Gott so installiert, sagt man.

Heißt also, der eigene Wille ist es, der trotzdem alles zum Guten wenden könnte. Der eigene Wille könnte einfach so einen Schalter einbauen. Umlegen. Zack. Ich drücke auf Play. „Muss nur noch kurz die Welt retten“, bin dann mal weg und ganz bei mir. Ich muss mal „148.713 Mails checken“, die ich alle an mich selbst im Laufe eines halben Jahrhunderts schrieb. Wünsche, Träume und Listen, wie ich sein will. Ja genau, wie ich es will. Denn ich entscheide, was ich denke und ich entscheide, wie ich andere betrachte. Das ist der Schalter. Aber ganz oft finde ich ihn auch nicht.

