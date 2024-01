Langenwolschendorf. Verursacher des Unfalls zwischen Langenwolschendorf und Weckersdorf leicht verletzt

Am Samstag, dem 27. Januar, gegen 13 Uhr, verursachte ein Fahrer eines Micra Nissan am Ortsausgang von Langenwolschendorf einen Unfall. Er kam aus Richtung Weckersdorf in Zeulenroda-Triebes. Kurz vor Langenwolschendorf befindet sich auf der Bundesstraße 94 eine Verkehrsinsel mit zwei Straßenlaternen und zwei Bäumen. Eine Straßenlaterne hat er komplett umgefahren, einen Baum leicht touchiert. Am Nissan entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde leicht verletzt und kam zur Kontrolle ins Greiz Krankenhaus. Die Bundesstraße war für rund eine Stunde voll gesperrt.