Greiz/ Zeulenroda-Triebes. Polizeimeldungen und neueste Ankündigungen für den Landkreis Greiz

Pickup im Straßengraben gelandet

Am Samstagnachmittag, dem 27. Januar, gegen 13 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 2350 zwischen Auma und Wüstendittersdorf ein Verkehrsunfall. Trotz einer Außentemperatur von ca. 6 Grad Celsius hatte sich auf der neben einem Bach verlaufenden Fahrbahn Glatteis gebildet. Ein 50-jähriger Mann war mit einem Fiat Pickup aus Richtung Auma kommend unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen großen Baumstumpf. Durch den Aufprall wurde die 50-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An dem Geländewagen entstand Totalschaden.

Einbruch in einer Wohnung in Zeulenroda-Triebes

Im Zeitraum vom 25. Januar, 15 Uhr bis 26. Januar, 14.30 Uhr kam es in Zeulenroda, Stadtbachring 27 zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter drangen in die Wohnung eines 59-jährigen türkischen Mitbürgers ein und verwüsteten diese. Es wurden Jacken, ein Handy und ein alter Computermonitor entwendet. Die PI Greiz bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefonnummer: 03661/6210 AZ: ST/023753/2024 zu melden.

Unter Alkohol sein Fahrzeug geführt

In der Nacht vom Samstag, dem 27. Januar, zum Sonntag, dem 28. Januar, gegen 1.15 Uhr wurde in der Schleizer Straße in Auma ein PKW Kia durch Beamte der PI Greiz angehalten und kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 59-jährigen Fahrzeugführer einen Wert von 0,56 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Der Mann muss mit einem Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Winterwanderung im Vogtland

Die Wanderfreunde des Greizer Wandervereins und der Freien Wandergruppe des Hainberger Sportvereins treffen sich am Mittwoch, dem 31. Januar, um 8.30 Uhr, am Parkplatz des Greizer Penny-Marktes am Neustadtring. In Fahrgemeinschaften geht es für die angemeldeten Interessenten mit PKW’s zum Sportplatz Beerheide. Dort beginnt im Rahmen der 2. Vogtländischen Winterwandertage um 9.45 Uhr die 12 Kilometer lange Wanderung, welche die Teilnehmer über Vogtlandsee, Roter Fluss, Lindner Weg und 7-Wege-Kreuzung führt. Die Rückkehr in Greiz ist gegen 15.00 Uhr geplant. Die Wanderfreunde sollten Rucksackverpflegung mitführen.

Märchenstunde in der Vogtlandhalle

„Mascha und der Bär“ - Puppentheater-Gastspiel von Kasper’s Märchenstube Crimmitschau findet am Samstag, dem 3. Februar, ab 14 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz statt. Das Puppentheater ist für Kinder ab zwei Jahren. Die faszinierenden Handpuppen, die lebendige und farbenfrohe Kulisse sowie zahlreiche aufregende Überraschungen machen diese Show zu einem Ereignis für die gesamte Familie. Die kleine Mascha findet einen Zauberstab, der ganz schön für Aufregung sorgt. Es bleibt die Hoffnung, dass der Bär es schaffen wird, alles wieder in Ordnung zu bringen. Tickets gibt es in der Vogtlandhalle Greiz (info@vogtlandhalle.de oder unter Telefon: 03661 / 62880 ) oder in der Tourist-Information Greiz (tourismus@greiz.de | 03661 703-293).