Hohenleuben. Heidi Henze weiß, warum die Hohenleubener Närrinnen und Narren im Greizer Land mit Power in die Faschingssaison gestartet sind

Wie schlussfolgerte Mario Funke in einer seiner Pointen?: Der Fasching ist früh in diesem Jahr, Ostern und Pfingsten lassen sich nicht lumpen und spielen das Spiel mit. Wer aber wissen will, wann Weihnachten ist und vor allem, ob Fasching mit dem Fest der Freude zusammen fällt, der sollte sich beim Hohenleubener Carnevallsverein anhand eines Kalenders informieren. „Nicht, dass Fasching 2025 schon Weihnachten 2024 ist“, so oder ähnlich sinnierte das Mitglied des HCV, der weithin bekannt ist für seine pointenreichen Schlussfolgerungen.