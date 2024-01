Rüdersdorf. Was steht beim Verein noch auf dem Programm? Für welche Veranstaltungen gibt es noch Karten?

Am 27. Januar fand die Auftaktveranstaltung der 68. Saison des Rüdersdorfer Carneval Club (RCC) statt. Damit wurde auch das größte Geheimnis des Ortes gelüftet: Das diesjährige Prinzenpaar stammt aus den eigenen Vereinsreihen. Prinz Paul der I ist neben seiner Prinzessin Anne I schon lange im Verein tätig. Die Regentschaft fällt ins Jahr des ersten Hochzeitstags. Vor vier Jahren heirateten die beiden heimlich am 29. Februar 2020. In diesem Jahr wird die Feier mit dem ganzen Verein nachgeholt!