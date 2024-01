7000 Euro gab es von der Stadt Zeulenroda-Triebes aus den Händen des Zeulenroda-Triebeser Bürgermeisters, Nils Hammerschmidt (v.l.), an den Vorsitzenden des Kegel- und Turnvereins Zeulenroda, Sebastian Wittig. Die symbolische Scheckübergabe für die Baumaßnahme, fand vor dem Spiel der Keglerinnen vom SV Pöllwitz gegen die Keglerinnen des ZKK Istra Porec in der Champions League, auf der Kegelbahn der Friedrich-Engels-Turnhalle in Zeulenroda, statt. © Heidi Henze | Heidi Henze