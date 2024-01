Greiz. Zwei Mädchen haben sich in Greiz einen gefährlichen Platz zum Spielen ausgesucht. Nun wird gegen sie ermittelt.

Zwei Kinder haben am Sonntagnachmittag in Greiz für einen Polizeieinsatz gesorgt. Den Angaben zufolge hatte ein Zeuge die beiden 14 Jahre alten Mädchen gegen 16.20 Uhr beobachtet, wie sie auf der Tanndorfbrücke herumkletterten und an den Gleisen spielten, und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert.

Vor Ort stießen die Polizisten auf die 14-Jährigen, die sich zwischenzeitlich neben einem einfahrenden Zug am Gleisbett aufhielten. Die Mädchen wurden zur Dienststelle gebracht und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen die Beiden wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

