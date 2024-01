Ronneburg. Stadt empfängt ihrer neuen Bürger mit Familien im Schützenhaus

Am vergangenen Freitag, 26. Januar, lud die Stadt Ronneburg zu ihrem 12. Babyempfang in den großen Saal des Schützenhauses ein. Zwanzig Mädchen und zehn Jungen, geboren im vergangenen Jahr 2023, herzlich in Empfang genommen. Dank vieler Spenden, konnte den jungen Familien ein kleines Startgeld sowie kleine Geschenke überreicht werden, freut sich Bürgermeisterin Krimhild Leutloff (CDU). Bei den Jungennamen am beliebtesten waren Noah, Leon und Luca. Bei den Mädchen gab es keinen Namen, der in der Gunst ganz vorne stand.