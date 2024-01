Wöhlsdorf/Staitz. Trotz Preisanstieg und anderen Herausforderungen: Narren aus Wöhlsdorf wollen für ein ausgelassenes Fest sorgen.

Die Zeit ist nicht gerade einfacher geworden für die Faschingsvereine in der Region. Erst kam die Corona-Pandemie und das närrische Treiben kam fast komplett zum Stillstand. Kaum konnte das Konfetti wieder fliegen, kamen der Ukraine-Krieg und die Preiserhöhungen an so vielen Stellen. Trotzdem tun die Narren nach wie vor alles, um ihren Gästen einen tollen Abend zu bieten.