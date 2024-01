Greiz. Conni Winkler über einen anstehenden Wirtschaftskongress im Vogtland, der geschäftlichen Erfolg durch positives Denken und Motivation in Aussicht stellt.

Einfach positiv denken. Ist das wirklich so einfach? Beim Wirtschaftskongress in der Greizer Vogtlandhalle im April kann man auf diese Frage eine Antwort finden. Einfach eine Ansage machen, „Denk positiv!“ und schwups, schon klappt es mit der positiven Einstellung und mit dem Erfolg im Unternehmen? Klingt abgefahren. Allerdings reicht positives Denken alleine nicht aus, um erfolgreich zu sein. Eine gute Bildung, fundierte Fähigkeiten, Wissen und Erfahrung sind die Basis. Parallel an seiner Persönlichkeit zu arbeiten und sich weiterentwickeln, sollte natürlich dazugehören. Wie genau die elf Sprecher erfolgreich geworden sind, das soll Thema ihrer Vorträge sein. Wenn der Unternehmer Michael Täubert sagt, dass er das negative Gerede vieler einfach nicht mehr hören kann und deshalb den notorischen Nörglern aus dem Weg geht, wie er im Gespräch zum Kongress verriet, dann kann ich das gut verstehen. Meckern ohne etwas zu verändern, funktioniert ebenso wenig wie die Glitzerbrille, die einen sich selbst beständig im Licht des Erfolgs und der Großartigkeit wähnen lässt. Die Balance machts.