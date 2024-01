Plauen. Von „Ring of Fire“ bis „Walk the Line“: Tyson's Tribute an Johnny Cash lässt Fans in Erinnerungen schwelgen.

Robert Tyson könnte glatt als Reinkarnation von Johnny Cash durchgehen. Bereits optisch sieht der gebürtige US-Amerikaner seinem großen Vorbild verblüffend ähnlich, beim Gesang klingt seine Stimme fast genau wie die von Johnny Cash und die Bühnenperformance von Robert Tyson lässt Erinnerungen an die Auftritte des einstigen „Man in Black“ wach werden.