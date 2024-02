Frießnitz. Warum ein Arbeitseinsatz im Naturschutzgebiet notwendig wird und wie er organisiert werden soll.

Nord-westlich der Ortschaft Niederpöllnitz liegen inmitten des Waldes am sogenannten Sandberg zwei strukturreiche Offenlandbiotope, die vielen gefährdeten und geschützten Arten, insbesondere Insekten wie Laufkäfern, Wildbienen und Schmetterlingen, als wertvoller Lebensraum dienen. Wegen ihrer Bedeutung, sind die Gebiete als schützenswerter Lebensraumtyp kartiert, denn es handelt sich um Trockene Heiden und Silikatfelskuppen. Beide gehören zum Naturschutz- und Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Gebiet „NSG Frießnitzer See-Struth“. Diese Lebensräume zu erhalten, sucht die Natura 2000-Station „Osterland“ Helfer für einen Arbeitseinsatz am 10. Februar, schreibt Kitty Ewald von der in Schmölln ansässigen Station.