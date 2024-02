Auma-Weidatal. Landkreis investiert gut 2,5 Millionen Euro in barrierefreien Ausbau, Brandschutz und Digitalpaket in der Grundschule Auma

„Endlich wieder zu Hause“, sagt Ute Spreda, Schulleiterin der Grundschule Auma. Auch wenn sie sich mit den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Auma in der Regelschule im Ort in den vergangenen eineinhalb Jahren wahrlich gut aufgehoben fühlte, so ist die Vorfreude auf ihr altes, neu saniertes Domizil deutlich zu spüren.