Auma-Weidatal. Heidi Henze war fasziniert zu sehen, was in den Schulen auf dem digitalen Weg möglich ist

Das hat mich ja wirklich umgehauen, was an dieser Schule bautechnisch passiert ist und vor allem, was auf dem digitalen Weg möglich ist. Aber vielleicht hat mich der Fortschritt an der Grundschule Auma weniger erstaunt, als der Gedanke an all die Schulen in der Region, die wirklich noch in den Kinderschuhen stecken. Klar, kann auch ohne den digitalen Möglichkeiten gelernt werden, aber sollten nicht alle Schüler und Schülerinnen und auch die Lehrer die gleichen Lernbedingungen haben? Ich kann mich an keine Grund- und Regelschule entsinnen, wo in jedem Klassenzimmer nicht nur eine Tafel hängt, sondern, die sich beim Aufklappen in ein kleines Wunderwerk verwandelt. Ich möchte behaupten, dass die Schule nach der Modernisierung auch dafür ausgestattet ist, dass bei den Lernenden, eines Tages das Schulheft durch ein Tablet ersetzt wird. Man kann nur hoffen, dass die Ausstattung nichts damit zu tun hat, dass es unterschiedliche Schulträger sind. Wobei, für das Digitalpaket stehen Fördermittel bereit, die natürlich mit Eigenmitteln durch die Schulträger untersetzt werden müssen. Über die muss ein Schulträger erst verfügen. Während für die Grundschule Auma der Landkreis Greiz Schulträger ist, sind die Grund- sowie Regelschulen in Triebes und Zeulenroda in der Hand der Stadt.