Greiz. Zwischen Pop, irischem Rock und einer „dunklen Revue“ mit Lucie van Org (Lucilectric) und anderen bekannten Gesichtern: In der Kulturgarage soll es den nächsten Monaten viel Musik geben.

„Für viele Menschen, aber nicht unbedingt Mainstream“: So beschreibt der Vorsitzende des soziokulturellen Vereins Alte Papierfabrik Greiz, Peter Schmidt, die Veranstaltungen, die in der Kulturgarage des Vereins für die nächsten Monate geplant sind. Einen besonderen Wert lege er darauf, dass die Musik handgemacht ist, also nicht vom Band kommt, erzählt er weiter. Ansonsten richte sich vieles aber nach den Tour-Plänen der Musiker, zumal Greiz nun einmal eine kleinere Stadt sei. „Wir haben vier oder fünf Agenturen, die uns regelmäßig Künstler anbieten“, erzählt Schmidt, „wenn es passt, dann buchen wir sie für die Kulturgarage.“

Weitere Nachrichten aus der Region

Ein Blick in den vollen Veranstaltungskalender bestätigt das. Auf die Beine gestellt hat man ein Programm, das in den unterschiedlichsten Genres daherkommt. Soul ist genauso dabei, wie Irischer Folk/Rock, Hip-Hop oder Pop.

Ehemalige Lucilectric zeigt sich von der „dunklen“ Seite

Gelungen ist es den Machern vom Papierfabrik-Verein auch erneut, ein paar größere Namen in die Park- und Schlossstadt zu holen, die sich auch deutschlandweit einen Namen gemacht hat. Luci van Org zum Beispiel, die in den 1990er-Jahren unter dem Namen Lucilectric mit dem Lied „Mädchen“ bekannt wurde und für Musiker wie Nena oder Nina Hagen Texte und Songs schrieb, inzwischen auch viel als Autorin unterwegs sind. Nach Greiz soll sie nun aber weniger als die überdrehte 90er-Jahre Sängerin kommen, sondern als Teil des „Kessel Schwarzes“, wie die Ankündigung verrät – „eine verwegene Revue“, die „irgendwo zwischen Subversion und Hochkultur ein sinistres Menü aus Text, Talk, Musik und Überraschungen“ bereithalte. Sie kommt auch nicht allein und teilt sich die Bühne mit dem Schriftsteller, Regisseur und Drehbuchautor Christian von Aster und Oswald Henke, der zumindest Gothic-Fans als Sänger und Komponist der Band Goethes Erben bekannt sein könnte.

Die Band Paddys Punk aus Dessau/Leipzig. © Franze Vogel | Franze Vogel

Irischer Rock und afrikanische Beats

Das Programm ist auch gewohnt international. „The Originators“ aus Amsterdam – quasi Stammgäste beim Verein – sind auch in diesem Jahr wieder am Start, allerdings, wie Peter Schmidt sagt, in der Originalbesetzung mit neun Bandmitgliedern und das zum ersten Mal in Greiz. Das bringt auch eine Rückkehr zum Soul mit sich, auf die sich der Vereinsvorsitzende schon sehr freue. Paddys Punk kommen aus dem „irischen Teil Ostdeutschlands um Dessau/Leipzig“, wie die Band schreibt und wollen die Seele der irischen See und der Pubs mit ihrem Rock und Folk nach Greiz bringen. Tribubu sind vier Musiker aus den verschiedensten Ländern, die Afro-Folk-Musik spielen, Beats vom Balkan gibt es mit dem Babbutzi Orkestar.