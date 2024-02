Langenwolschendorf. Heidi Henze freut sich auf die schönen Erinnerungen, die zu den Bildern von 1985 dazu kommen. Doppelt hält besser

Kaum zu glauben, aber als Langenwolschendorf 1985 das 650. Dorfjubiläum feierte, da war ich ganz frisch in die Gemeinde gekommen. Ich war nicht nur ein Langenwolschendorfer Neuling, sondern fast noch fremd. Woran ich mich aber genau erinnern kann, ist, dass unheimlich viele Menschen die Straße säumten, als die Langenwolschendorfer den Festumzug gestalteten. In meinen Erinnerungen tun sich zahlreiche schöne Bilder mit feiernden Menschen von damals auf. Nun sollen die Dorfbewohner damals unberechtigter Dinge gefeiert haben. Ich finde: Das macht gar nichts. Die Erinnerungen kann uns niemand mehr wegnehmen und wenn jetzt, in diesem Jahr wieder gefeiert wird, dann kommen hoffentlich neue schöne Bilder mit feiernden Menschen hinzu. Lediglich erzeugt das Wissen, um die Zahl des Jubiläums ein komisches Gefühl. Und selbst wenn höllisch aufgepasst werden muss, dass die Zahlen keiner Verwechselung unterliegen (in diesem Fall kommt die Zahl 650 vor der 625) so ist die Tatsache, dass das Dorf jünger geworden ist, ein Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde wert.