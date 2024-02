Hainsberg. Wilfried Pucher bereitet ein altes vogtländisches Gericht aus Kartoffeln, Speck, einer Prise Salz und viel Gefühl aus seiner Kindheit zu

„Es ist eine Kindheitserinnerung“, erzählt Wilfried Pucher, während er in seinen alten Küchenherd, seiner Kochmaschine, wie er sagt, Holz nachlegt. Durch den alten Herd, an dem schon seine Mutter gekocht hat, ist die Küche mollig warm. Auf dem Tisch liegen schon die geschälten Pellkartoffeln. In der Pfanne brutzeln bereits die Speckwürfel vor sich hin.