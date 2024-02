Bad Köstritz. Ein geschickt gestaltetes Architekturfoto begeistert die Jury: Dieser Hobbyfotograf aus Ostthüringen holt den ersten Preis beim Blende-Wettbewerb.

Wer flüchtig aufs Bild von Thomas Reuter schaut, meint, eine Glühbirne leuchten zu sehen. Doch wer genau hinsieht, erkennt: Der Fotograf hat ein Treppenhaus kunstvoll in Szene gesetzt – und damit den ersten Preis beim OTZ-Blende-Wettbewerb in der Kategorie Architektur gewonnen.

„Architekturfotografie ist gar nicht mein Schwerpunkt“, sagt der 35-Jährige aus Bad Köstritz, der sich über den ersten Sieg beim Fotowettbewerb sehr freut. Das Gewinnerbild ist bei einem Wochenendurlaub in Prag entstanden. „Ein befreundeter Fotograf hat mir das Motiv schmackhaft gemacht, so dass ich unbedingt das Haus zur schwarzen Madonna besuchen musste.“ Das Haus bietet viel vom Café bis zur Galerie, deshalb waren auch viele Touristen in dem Treppenhaus unterwegs.

Mit einer Langzeitbelichtung die Touristen ausgeblendet

„Ich habe extra lange belichtet“, sagt der Hobbyfotograf. Weiß er doch, dass laufende Menschen auf Langzeitbelichtungen höchstens als Schweif zu sehen sind. Natürlich brauchte es ob dieser Voraussetzungen ein Stativ, damit die Kamera während der Belichtung nicht verwackelt. „Ich muss mich sehr verrenken und habe mich auf den Boden gelegt, um von unten nach oben fotografieren zu können“, berichtet er.

Die Sieger beim Blende-Wettbewerb in der Kategorie Architektur Platz 1 in der Kategorie Architekturfotografie: „Schwarze Madonna“ von Thomas Reuter aus Bad Köstritz. © Thomas Reuter | Thomas Reuter Platz 2 in der Kategorie Architekturfotografie: „Tunnelblick“ von Jana Püschel aus Saalfeld. © Jana Püschel | Jana Püschel Platz 3 in der Kategorie Architekturfotografie: „Flaniermeile“ von Konstanze Schwarz aus Saalfeld. © Konstanze Schwarz | Konstanze Schwarz Platz 4 in der Kategorie Architekturfotografie: „Das blaue Fenster“ von Melanie Müller aus Wilhelmsdorf. © Melanie Müller | Melanie Müller Platz 5 in der Kategorie Architekturfotografie: „Old Royal Naval College in London“ von Mario Imiella aus Jena. © Mario Imiella | Mario Imiella 1 / 5

Doch wie kam er überhaupt zur Fotografie? Thomas Reuter berichtet von einem Urlaub vor 13 Jahren in Griechenland. „Die Fotos aus der Kompaktkamera entsprachen nicht meinen Ansprüchen.“ Und so fiel der Entschluss, auf eine Spiegelreflexkamera umzusteigen. Die 600D von Canon war sein erstes Modell, mit der er sich Schritt für Schritt auf die Themen Landschaftsfotografie und Makrofotografie spezialisierte.

Einen dritten Preis in einer weiteren Kategorie gewonnen

Ihm gelangen auch auf diesen Gebieten eindrucksvolle Motive, wie ein weiterer dritter Preis beim Wettbewerb in der Kategorie Landschaft belegt. Vor allem im Urlaub nutzt er die Gelegenheit, Landschaften abzulichten. „Oft begleitet mich meine Familie zu den Aufnahmeorten“, sagt Reuter. Er schätzt es, wenn die Familie an seiner Seite ist, kennt aber auch den Nachteil, schnellstmöglich ein gutes Motiv einfangen zu müssen.

Der zweiten Leidenschaft, der Makrofotografie, geht er lieber in Ruhe nach. „Die Motivsuche braucht Zeit und die Umsetzung noch viel mehr“, sagt er. „Der Schmetterling bleibt ja nicht in Ruhe sitzen, nur weil ich ihn fotografieren möchte.“ So müsse es gelingen, sich heranzupirschen und zugleich eine Stelle erwischen, an der nichts im Hintergrund stört. Eine große Hilfe sei seine spiegellose Kamera, die schnell Aufnahmereihen mit verschiedenen Schärfeebenen fertigt. Die Software rechnet die Bilder zusammen – es entsteht ein Bild mit einer viel größeren Schärfentiefe als bei einer Aufnahme allein.

Das rät der Gewinner für gute Bilder

Wie lautet sein Tipp an die Leser, die auch gute Aufnahmen fertigen wollen? „Sich viel Zeit dafür zu nehmen. Ein Bild aus der Hüfte zu schießen, bringt nicht viel“, sagt Thomas Reuter. „Es ist wichtig, seine Kamera aus dem FF bedienen zu können, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und vor allem nicht aufzugeben, wenn es mal nicht klappt.“

