Die EU-Abgeordnete Marion Walsmann (CDU) besucht am Freitag, 16. Feburar, die Firma Holz Neudeck in Zeulenroda. Im Foto zeigen Firmenchef Jörg Neudeck (links) und Holger Baumeister der EU-Abgeordneten am Beispiel einer Holzkiste der Firma die Probleme der Verpackungsverordnung, die gerade in der EU in die heiße Diskussionsphase geht. © Funkemedien Thüringen | Tobias Schubert