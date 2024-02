Plauen/Greiz/Pößneck. Ab April startet die Anmeldefrist für die Neuauflage des Firmenlaufes am 28. August. Auch der gute Zweck kommt nicht zu kurz.

Zum zwölften Mal startet am 28. August der Firmenlauf der Volksbank Vogtland-Saale-Orla. Erneut wird es dafür eine Rundstrecke um das Plauener Vogtlandstadion geben. Anmeldestart ist am 1. April – und das sei kein Scherz, betonte Andreas Hostalka, Vorstand der regionalen Volksbank. Anmelden können sich die Teams unter www.volksbank-laufen.de.

Starteranzahl beim Firmenlauf der Volksbank auf 4.000 Läufer begrenzt

Erneut wird die Anzahl der Teilnehmer auf 4.000 begrenzt, die Startgebühr steigt moderat auf 16,95 Euro pro Teilnehmer. Mitlaufen dürfen Mitarbeiter regionaler Firmen, ab 16 Jahre. Eine Spende über drei Euro pro Läufer wird auch in diesem Jahr wieder an die Stiftung zur Hilfe krebskranker Kinder und deren Angehöriger im Vogtland gehen. Gestartet wird heuer in drei Startgruppen: Durchstarter (begrenzt auf 500 Läufer), Hauptfeld und Walker. Die Zeitmessung erfolgt durch ein easychip-System am Schuh.

Versorgung beim Firmenlauf der Volksbank Vogtland-Saala-Orla übernehmen Vereine

Am Nachwuchstrakt des VFC Plauen erfolgt der Start, das Ziel liegt wie gewohnt im Innenbereich des Vogtlandstadions. Gemeinsam übernehmen wieder die großen Plauener Sportvereine, der VFC Plauen, der 1. FC Wacker Plauen, der HC Einheit Plauen und der SV04 Oberlosa die Versorgung der Sportler und Gäste. Jeder Teilnehmer erhält im Ziel eine Medaille.

Erhöhte Startgebühr beim Firmenlauf resultiert aus steigenden Kosten

In der Startgebühr enthalten sind die Nutzung des Anmeldeportals mit Zahlungsabwicklung, die Produktion und Konfektionierung der Startnummern und des Transponders zur Zeitmessung, der Versand der Startunterlagen, die Zeitmessung vor Ort, die Bereitstellung des Ergebnisdienstes, des Sanitätsdienst und die Nutzung der Räumlichkeiten im Vogtlandstadion. Die Veranstaltung ist bei der Stadt Plauen und der Gema angemeldet, Straßensperrung und personelle Absicherung der Strecke sind bereits geplant und es wird eine Video-Leinwand sowie eine fotografische Begleitung der Veranstaltung geben.