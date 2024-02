Zeulenroda-Triebes/Umeå. Matthias Schübel ist mit seinem Trabant S601 nach Schweden aufgebrochen. Wen er dort traf und welche Panne er hatte.

Es ist verrückt, ruft Matthias Schübel ins Telefon aus dem 1994 Kilometer entfernten schwedischen Umeå. Er ist glücklich, gut an seinem Zielort angekommen zu sein. Dabei ist es gar nicht so einfach, ihm zu entlocken, was denn so verrückt ist: Doch irgendwann klappt es endlich. Auf die Frage, wie die Fahrt ins schwedische Umeå gewesen sei, sagt der Zeulenrodaer, dass die Fahrt vollkommen entspannt gewesen sei. Wenn jemand, dass vor gut 30 Jahren behauptet hätte, dass man in einem Auto vom Typ Trabant 601 entspannt knapp 2000 Kilometer fahren kann, dann hätte man ihn ausgelacht.