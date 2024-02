Zeulenroda-Triebes. Ein günstiges Bahn-Ticket für die Zeulenrodaer „Römer“ Kindergruppe von Zeulenroda nach Jena zu finden, ist schwierig. So ist es gelungen.

Die Kinder und Jugendlichen, die ein Besucher im Cinestar-Kino in der Jenaer Innenstadt, ein Badbesuch im Jenaer Freizeitbad Galaxy, in der Greizer Eishalle, in Zeulenroda auf der Eisbahn in der Zeulenrodaer Manoha Ferienhaussiedlung oder auch beim Basteln im Kinder-und Jugendverein „Römer“ erlebten, sind sich einig: Sie sind das nächste Mal wieder dabei.