Zeulenroda-Triebes. In der Kreuzkirche in Zeulenroda bietet der Förderverein Viva Kulturforum Zeulenroda seit September Kino im altehrwürdigen Haus

Dass es nicht immer die klassischen Kinosäle sein müssen, wo die Besucher hingehen und sich in gemütlicher Runde einen Kinofilm anschauen können, beweisen seit September 2023 die Mitglieder des Fördervereins Viva Kulturforum Kreuzkirche Zeulenroda. Seit die Mitglieder dieses besondere Erlebnis für die Zeulenroda-Triebeser und ihre Gäste anbieten, haben hunderte Besucher aus nah und fern Kino im Gotteshaus erlebt. So sehen es die Mitglieder an der Zeit einfach mal Danke allen Kinofreunden für ihren Besuch zu sagen. Das Team, das sich explizit für diese Abende und Nachmittage verantwortlich zeichnet, verspricht schon jetzt, wieder viele interessante Filme auf die Leinwand, die den gesamten Altarraum im Kirchenschiff ausfüllt, zu holen.

Kino ist ohne ehrenamtliche Mitglieder des Fördervereins nicht möglich

Ohne das tatkräftige Wirken aller engagierten ehrenamtlichen Teammitglieder sind die monatlichen Kinowochen mit ausgewählten Filmen nicht realisierbar. So wurden innerhalb dieses Teams für die verschiedenen Kinotage, es ist Spielbetrieb jeweils Dienstag, Freitag- und zum Familienkino am Samstagnachmittag, gebildet: Spielbetrieb, Catering und Öffentlichkeitsarbeit. Ohne jeden einzelnen wäre ein gutes Gelingen kaum möglich, bedankt sich Vorstandsvorsitzender Hans-Jügen Thomä bei ihnen.

Sie werden auch in den kommenden Monaten für eine interessante Mischung der Filme sorgen. Gespielt wird immer in der ersten Woche eines Kalendermonats am Dienstag, Freitag und zum Familienkino am Samstag. Die Filme sind sorgfältig nach anspruchsvollen Kriterien ausgewählt, versprecht das Team. Auch zur Kulturnacht am 24. Mai wird in der Kreuzkirche das VIVA Kino präsentiert und zu den vollen Stunden ein Kurzfilm gezeigt.

Sie lieben alle das Kino und möchten diesen Genuss auch mit anderen teilen: die Mitglieder des Zeulenroda-Triebeser Vereins Viva Kulturforum Kreuzkirche Zeulenroda. © Heidi Henze | Heidi Henze

Seit September 2023 gibt es, trotz komplizierter Bedingungen, Kino in der Kreuzkirche. Das Team VIVA Kulturforum Kreuzkirche Zeulenroda verbessert erkennbar Schritt für Schritt die Bedingungen rund um den Spielort, um das Erlebnis für die Kinobesucher angenehm zu gestalten. Das aktuelle Kinoerlebnis kann auf der Internetseite des Vereins: https://www.viva-kulturforum.de/kino/ abgerufen werden.