Greiz. Bevor die Arbeit auf ihren Feldern beginnt, bedanken sich die Greizer Bauern bei den Bürgern mit einem großen Banner am Greizer Kreisel

„Die Protestaktionen der im Thüringer Bauernverband verankerten Bauernschaft Greiz-Ost sind nicht beendet, sie stehen jetzt wichtigerem zurück. Die Sonne steigt höher, wir kümmern uns natürlich um das Vieh und die Äcker gerade jetzt im kommenden Frühjahr. Wir danken den Bürgern für ihr Vertrauen und die Solidarität“, so Gerd Schaller, der gemeinsam mit dem siebenjährigen Jonas Fleischer aus Kahmer ein Banner am Greizer Kreisel befestigte. Hier drücken die Bauern ihren Dank ganz öffentlich aus, gleichzeitig räumte er den kleinen Schlepper weg, der in den vergangenen Wochen symbolisch auf die Bauernproteste aufmerksam machte, die die Bundesregierung durch die Absicht auslöste, Agrardiesel künftig voll zu besteuern.