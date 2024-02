Zeulenroda-Triebes. Britta Lautenschläger vom Ferienhof Berghof sagt: Fasten ist nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt und verleiht neue Energie

Britta Lautenschläger hat in 2024 insgesamt zehn Wochen lang in ihrer Pension Fastenkurse. In den Tagen ziehen Frauen und Männer in ihre Ferienunterkunft Berghof im Zeulenroda-Triebeser Ortsteil Weckersdorf ein, die sich eine Woche lang in der Gemeinschaft auf sich und ihren Körper konzentrieren wollen. Sie wollen Entzug üben. Das wiederum ist zu ganz unterschiedlichen Zeiten im Jahr möglich. „Das Fasten ist nicht auf die Wochen zwischen Aschermittwoch bis Ostersonntag beschränkt. Es kann zu jeder Zeit ein Entzug von unterschiedlichen Dingen des täglichen Lebens geübt werden“, ist Britta Lautenschläger überzeugt. Sie selbst fastet und verzichtet dabei auf die unterschiedlichsten Lebensmittel. Danach würde sich die Agrar-Ingenieurin und zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin freier fühlen und wieder Energie schöpfen.